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Дата ізраїльського входження в Рафах визначена, - Нетаньяху

Цю дату поки не оприлюднюють.

Дата ізраїльського входження в Рафах визначена, - Нетаньяху
Біньямін Нетаньяху
Фото: скриншот відео

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що призначена дата ізраїльського входження в Рафах.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Нетаньяху не назвав цю дату, оскільки в Каїрі відбудеться новий раунд переговорів про припинення вогню.

“Сьогодні я отримав детальний звіт про переговори в Каїрі, ми постійно працюємо над досягненням наших цілей, перш за все звільнення всіх наших заручників і досягнення повної перемоги над ХАМАС”, - сказав Нетаньяху.

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Він додав, що увійти в Рафах і ліквідувати там терористичні батальйони необхідно для досягнення перемоги над ХАМАС.

  • На початку минулого тижня стало відомо, що офіційні особи Ізраїлю та США провели віртуальну зустріч, на якому обговорили питання Рафаху. Американці закликали Ізраїль застосовувати більш цілеспрямований підхід до нападу на хамасівців, не починаючи великого наземного наступу.

  • Сторони запланували провести особисті перемовини.

  • Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявив, що Армія оборони Ізраїлю готується виселити з Рафаху понад мільйон палестинських мирних жителів, надавши їм достатню допомогу, і після цього атакувати місто.

  • Ізраїль вивів додаткові наземні війська з південного сектора Смуги Гази, залишивши там лише одну бригаду.

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