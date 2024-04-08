Дата ізраїльського входження в Рафах визначена, - Нетаньяху

Цю дату поки не оприлюднюють.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що призначена дата ізраїльського входження в Рафах.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Нетаньяху не назвав цю дату, оскільки в Каїрі відбудеться новий раунд переговорів про припинення вогню.

“Сьогодні я отримав детальний звіт про переговори в Каїрі, ми постійно працюємо над досягненням наших цілей, перш за все звільнення всіх наших заручників і досягнення повної перемоги над ХАМАС”, - сказав Нетаньяху.

Він додав, що увійти в Рафах і ліквідувати там терористичні батальйони необхідно для досягнення перемоги над ХАМАС.