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Нетаньягу пообіцяв вивести мільйон цивільних із Рафаху, а потім атакувати ХАМАС у місті

"Це потребує часу, але це буде зроблено”.

Нетаньягу пообіцяв вивести мільйон цивільних із Рафаху, а потім атакувати ХАМАС у місті
Фото: twitter.com/netanyahu

Армія оборони Ізраїлю готується виселити понад мільйон палестинських мирних жителів з міста Рафах на півдні Смуги Гази, надавши їм достатню допомогу, і після цього атакувати місто, де залишилися бойові батальйони ХАМАСу.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, пише Bloomberg.

“Це правильні дії, які потрібно зробити в оперативному та міжнародному планах. Це потребує часу, але це буде зроблено”, − сказав він.

Через майже шість місяців після початку конфлікту Ізраїль опинився під все більшим міжнародним тиском – зокрема з боку його ключового союзника США – з вимогою прийняти припинення вогню, щоб уникнути нових смертей і жертв серед цивільного населення.

“Нам потрібно балансувати між тиском на ХАМАС і гнучкістю в переговорах”, − додав Нетаньягу.

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Зараз ізраїльські війська домінують у північній частині Гази. ХАМАС, серед іншого, вимагає, аби цивільним особам і бійцям дозволили повернутися в їхні будинки у цій частині анклаву. Ізраїль відкидає вимогу через “значні наслідки для безпеки”.

Угода про припинення вогню, яка обговорюється, розрахована приблизно на шість тижнів. У ній йдеться про звільнення близько 40 заручників в обмін на сотні палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі, і значне збільшення гуманітарної допомоги. Багато хто сподівається, що таке перемир'я буде продовжено. Ізраїль заявляє, що не припинить бойові дії, доки 5-8 тисяч бойовиків ХАМАСу, які, за інформацією Єрусалиму, перебувають у Рафаху, не будуть розгромлені.

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