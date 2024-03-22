Колишній поліцейський для приховування статків навіть офіційно розірвав свій шлюб, але підтримував сімейні стосунки з колишньою дружиною.

Колишнього співробітника Нацполіції підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) провело моніторинг способу життя ексспівробітника Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

За результатами моніторингу НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про незаконне збагачення експоліцейського на суму понад 12 млн гривень.

Зокрема, НАЗК встановило, що чоловік придбав об’єкти рухомого та нерухомого майна, у тому числі за заниженою вартістю, нематеріальні активи і зареєстрував їх на близьких та третіх осіб.

Колишній поліцейський для приховування статків навіть офіційно розірвав свій шлюб. Втім, він і надалі підтримував сімейні стосунки з колишньою дружиною, про що, зокрема, свідчить народження спільної другої дитини та спільні подорожі за кордон.

НАЗК не встановило законних джерел походження коштів співробітника поліції та його близьких та третіх осіб, зокрема, для придбання:

квартири в Києві вартістю майже 3 млн гривень;

земельної ділянки в Києві за понад 51 тис. гривень;

автомобіля Lexus RX 350 вартістю майже 1 млн гривень;

мотоцикла Yamaha MT 09 вартістю 50 тис. гривень;

залучення на криптовалютний гаманець 55 тис. USDT (еквівалент 2,035 млн гривень);

оплати товарів/робіт/послуг для будівництва пляжного комплексу з басейном під Києвом на понад 3 млн гривень;

перевищення витрат над законними доходами ексдружиною на понад 2,8 млн гривень;

Отже, за дорученням службовця іншими фізособами було набуто необгрунтовані активи, вартість яких на 12,237 млн гривень перевищує законні доходи.

В свою чергу, службовець заперечив будь-яке відношення до пляжного комплексу. Він також повідомив, що не володіє інформацією стосовно коштів, залучених на криптовалютний гаманець та для придбання нерухомості.

Слідчі ДБР повідомили експосадовцю про підозру, його дії кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).