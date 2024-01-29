Голова київського управління боротьби з наркозлочинністю звільняється після знайдених у нього НАЗК необґрунтованих активів

Голова київського управління боротьби з наркозлочинністю Олександр Дибов подав рапорт про звільнення з займаної посади.
“Впевнений, що оприлюднена інформація про нібито моє збагачення, не відповідає дійсності. Відповідні компетентні служби нададуть цьому свою правову оцінку”, - написав він.
Дибов наголосив, що всі крапки над “і” розставлять “час і суд”.
- Правоохоронці проведуть службове розслідування щодо начальника управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва.
- Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ Нацполіції у Києві.