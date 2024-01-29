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Голова київського управління боротьби з наркозлочинністю звільняється після знайдених у нього НАЗК необґрунтованих активів

Поліцейський вважає оприлюднену НАЗК інформацію неправдивою.

Голова київського управління боротьби з наркозлочинністю звільняється після знайдених у нього НАЗК необґрунтованих активів
Голова київського управління боротьби з наркозлочинністю Олександр Дибов
Фото: Олександр Дибов

Голова київського управління боротьби з наркозлочинністю Олександр Дибов подав рапорт про звільнення з займаної посади.

“Впевнений, що оприлюднена інформація про нібито моє збагачення, не відповідає дійсності. Відповідні компетентні служби нададуть цьому свою правову оцінку”, - написав він.

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Дибов наголосив, що всі крапки над “і” розставлять “час і суд”. 

  • Правоохоронці проведуть службове розслідування щодо начальника управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва. 
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ Нацполіції у Києві.
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