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Вимагали $10,4 тис у швейцарця: завершили розслідування щодо трьох правоохоронців

Троє правоохоронців незаконно утримували у підвалі і вимагали у громадянина Швейцарії 10 тисяч доларів.

Вимагали $10,4 тис у швейцарця: завершили розслідування щодо трьох правоохоронців
У швейцарця київські правоохоронці вимагали гроші
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника підрозділу одного з правоохоронних органів Києва та двох його підлеглих, які у березні 2022 незаконно позбавили волі громадянина Швейцарської Конфедерації та громадянина України.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. 

"Фігуранти незаконно затримали чоловіків та помістили їх у кімнату для затриманих правоохоронного органу без належного документального оформлення. Вони також нібито знайшли у них наркотичні речовини, але цей факт також не був оформлено документально", – повідомили у Бюро.

Постраждалих незаконно утримували в підвалі протягом шести днів. Крім того, правоохоронці вимагали у них 10,4 тис. доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії з наркотиками.

"Вони дали іноземцю телефон аби він зателефонував до рідних та попросив у них гроші за «звільнення». Під час одного з таких дзвінків іноземець зателефонував до свого товариша, який є працівником поліції Швейцарії. Той зміг зв’язатися з українськими правоохоронними органами, які звільнили іноземця", – зазначили у ДБР.

Швейцарця незаконно утримували у підвалі правоохоронці
Фото: ДБР
Швейцарця незаконно утримували у підвалі правоохоронці

Також у Бюро додали, що трьох правоохоронців обвинувачують у насильницькому зникненні, привласненні наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем та вимаганні вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція статей передбачають найтяжче покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Обвинувачені вже звільнені з правоохоронних органів.

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