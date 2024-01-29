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Росія вдарила по Нікополю: постраждали двоє юнаків

Один із постраждалих у важкому стані. 

Росія вдарила по Нікополю: постраждали двоє юнаків
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Російська окупаційна армія вдарила артилерією по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали двоє молодих хлопців, 19 та 21 років. Перший лікуватиметься вдома. Другий – важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини", – прокоментував Лисак.

Постраждалому медики надають всю необхідну допомогу.

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