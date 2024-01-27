Росія протягом дня запустила по Нікопольщині 12 безпілотників, – ОВА

Протягом дня російські окупанти спрямували на Нікопольський район Дніпропетровської області 12 дронів - камікадзе.
Про таке повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольщину. А надвечір ще й вдарив артилерією. Цілив по райцентру та селам Марганецької громади", – зазначив Лисак у Telegram.
За словами начальника ОВА, від російської агресії постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.
Наслідки атак ще уточнюються.
"На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно", – резюмував начальник Дніпропетровської ОВА.
Росія регулярно обстрілює Дніпропетровську область
- Вдень 26 січня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Дніпропетровській області. Зокрема, загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. З десяток снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл.
- Вранці 25 січня російська армія завдала ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Також під обстрілами опинився Нікополь.
- 23 січня росіяни вдарили по Нікопольщині чотирма дронами-камікадзе і тричі обстріляли її з артилерії. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, в тому числі й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач. Крім того, у Дніпрі уламки збитої ракети впали на територію підприємства, внаслідок чого виникла пожежа. Від цього також ніхто не постраждав.