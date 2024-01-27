Росія протягом дня запустила по Нікопольщині 12 безпілотників, – ОВА

Від російських ударів по Дніпропетровщині постраждав чоловік

Протягом дня російські окупанти спрямували на Нікопольський район Дніпропетровської області 12 дронів - камікадзе.

Про таке повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольщину. А надвечір ще й вдарив артилерією. Цілив по райцентру та селам Марганецької громади", – зазначив Лисак у Telegram.

За словами начальника ОВА, від російської агресії постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Фото: Дніпропетровська ОВА Від російських ударів постраждали автомобілі у Нікопольському районі

Фото: Дніпропетровська ОВА У Нікопольському районі від ударів окупантів пошкоджені будинки

Також від російських ударів пошкоджені 6 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі. Зачепило й лінію електропередач.

Наслідки атак ще уточнюються.

"На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно", – резюмував начальник Дніпропетровської ОВА.

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