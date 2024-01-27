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Росія протягом дня запустила по Нікопольщині 12 безпілотників, – ОВА

Від російської агресії постраждав 61-річний чоловік.

Росія протягом дня запустила по Нікопольщині 12 безпілотників, – ОВА
Від російських ударів по Дніпропетровщині постраждав чоловік
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня російські окупанти спрямували на Нікопольський район Дніпропетровської області 12 дронів - камікадзе.

Про таке повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольщину. А надвечір ще й вдарив артилерією. Цілив по райцентру та селам Марганецької громади", – зазначив Лисак у Telegram.

За словами начальника ОВА, від російської агресії постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Від російських ударів постраждали автомобілі у Нікопольському районі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Від російських ударів постраждали автомобілі у Нікопольському районі
У Нікопольському районі від ударів окупантів пошкоджені будинки
Фото: Дніпропетровська ОВА
У Нікопольському районі від ударів окупантів пошкоджені будинки
Також від російських ударів пошкоджені 6 приватних будинків, 5 господарських споруд, автомобілі. Зачепило й лінію електропередач. 

Наслідки атак ще уточнюються. 

"На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно", – резюмував начальник Дніпропетровської ОВА. 

Росія регулярно обстрілює Дніпропетровську область

  • Вдень 26 січня російські окупаційні війська завдали двох ударів по Дніпропетровській області. Зокрема, загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. З десяток снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл.
  • Вранці 25 січня російська армія завдала ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Також під обстрілами опинився Нікополь.
  • 23 січня росіяни вдарили по Нікопольщині чотирма дронами-камікадзе і тричі обстріляли її з артилерії. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, в тому числі й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач. Крім того, у Дніпрі уламки збитої ракети впали на територію підприємства, внаслідок чого виникла пожежа. Від цього також ніхто не постраждав. 
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