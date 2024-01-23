Російські окупаційні війська 23 січня обстріляли ракетами, дронами та з артилерії Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни вдарили по Нікопольщині чотирма дронами-камікадзе і тричі обстріляли її з артилерії. Ударів завдали по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

“Потрощені по десять приватних будинків й господарських споруд. Ще дві – зруйновані. Понівечені санаторій та підприємство. А ще – пожежна частина і авто, в тому числі й оперативне. Зачепило газогони та лінії електропередач”, - розповів Лисак.

Він додав, що внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Крім того, у Дніпрі уламки збитої ракети впали на територію підприємства, внаслідок чого виникла пожежа. Від цього також ніхто не постраждав.

За уточненою інформацією, у Павлограді ракетним ударом були пошкоджені 4 школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури. Також постраждали 15 багатоповерхівок і авто.

У районі побиті 33 приватні оселі.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак