Спецназівці Нацгвардії знищили російський танк Т-90М “Прорив” на Авдіївському напрямку

Бійці Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України знищили російський танк.
Про це повідомила пресслужба Центру спеціального призначення НГУ "Омега".
“Аеророзвідники 1 загону Центру спеціального призначення “Омега” відпрацьовуючи підступи до лінії зіткнення на Авдіївському напрямку виявили ворожий танк, який саме вийшов на позицію для ведення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що нацгвардійці виявили танк Т-90М “Прорив”.
Аеророзвідники знищили російський танк.
Орієнтовна вартість Т-90М “Прорив” складає 4,5 млн доларів.
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