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Спецназівці Нацгвардії знищили російський танк Т-90М “Прорив” на Авдіївському напрямку

Танк знищили за допомогою дрона.

Спецназівці Нацгвардії знищили російський танк Т-90М “Прорив” на Авдіївському напрямку
Знищений російський танк Т-90М “Прорив”
Фото: Скріншот з відео

Бійці Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України знищили російський танк.

Про це повідомила пресслужба Центру спеціального призначення НГУ "Омега".

“Аеророзвідники 1 загону Центру спеціального призначення “Омега” відпрацьовуючи підступи до лінії зіткнення на Авдіївському напрямку виявили ворожий танк, який саме вийшов на позицію для ведення вогню”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що нацгвардійці виявили танк Т-90М “Прорив”.

Аеророзвідники знищили російський танк.

Орієнтовна вартість Т-90М  “Прорив” складає 4,5 млн доларів.

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