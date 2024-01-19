Також українські захисники знищили броньовану та автомобільну техніку росіян.

“За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Також українські захисники знищили броньовану та автомобільну техніку росіян.

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