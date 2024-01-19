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Підрозділ ССО розбив артдивізіон росіян за 10 днів

Також українські захисники знищили броньовану та автомобільну техніку росіян.

Підрозділ ССО розбив артдивізіон росіян за 10 днів
73-ій морський центр Сил спеціальних операцій ім. кошового отамана Антіна Головатого
Фото: Пресслужба ССО

Бійці Сил спецоперацій продовжують знищувати ворога на Південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника”, - йдеться у повідомленні.

Також українські захисники знищили броньовану та автомобільну техніку росіян.

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Зокрема, ворог втратив:

  • гаубиці Д-30
  • танк
  • БТРи

  • Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили та знищили РСЗВ БМ-21 “Град”. З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.
  • Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив та допоміг знищити замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та РСЗВ "Торнадо-Г".
  • Оператори 3-го окремого полку ССО на Донецькому напрямку виявили та допомогли знищити російський комплекс РЕБ “Тірада-2”.
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