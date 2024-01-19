Бійці Сил спецоперацій продовжують знищувати ворога на Південному напрямку.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника”, - йдеться у повідомленні.
Також українські захисники знищили броньовану та автомобільну техніку росіян.
Зокрема, ворог втратив:
- гаубиці Д-30
- танк
- БТРи
- Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили та знищили РСЗВ БМ-21 “Град”. З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.
- Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив та допоміг знищити замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та РСЗВ "Торнадо-Г".
- Оператори 3-го окремого полку ССО на Донецькому напрямку виявили та допомогли знищити російський комплекс РЕБ “Тірада-2”.