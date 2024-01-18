Сили спецоперацій знищили російський «Град», що обстрілював населення Миколаївщини

Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.

Про це повідомили у пресслужбі ССО у Facebook.

Коли ворожа техніка намагалася покинути зону ведення вогню, оператори ССО нанесли по цілі удар FPV-дроном.

«Унаслідок вогневого ураження знищено: БМ-21 «Град», розрахунок (двоє військовослужбовців армії противника) і водія бойової машини», — повідомили у пресслужбі ССО.

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