ЗСУ уразили російську РЛС "Зоопарк" та станцію РЕБ "Репелент-1", – Тарнавський

Загальні втрати російських окупантів за добу на Таврійському напрямку склали 385 осіб та 57 одиниць військової техніки.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ уразили російську РЛС "Зоопарк" та станцію РЕБ "Репелент-1".

Він зазначив, що противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків. Не припиняє авіаударів. Вже майже тиждень щодобова їх кількість не опускається нижче 20. А вчора було зафіксовано 41 випадок.

Також, в операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог провів 38 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли.

Загальні втрати російських окупантів склали 385 осіб та 57 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобілів, 8 одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти противника.

Вранці 18 січня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі росіяни атакували Україну 33 "шахедами". Сили ППО збили 22. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.