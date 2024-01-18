У Севастополі затонув сторожовий корабель типу “Тарантул”, – партизанський рух “Атеш”

Цей факт партизани виявили під час розвідки суден. Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

У Севастополі затонув сторожовий корабель типу “Тарантул”, повідомляє партизанський рух “Атеш”.

Агенти “Атеш” поінформували, що під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П “Тарантул”.

Знаходиться він на пристані бухти “Графська” за такими координатами: 44.615763, 33.587110

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

Зазначимо, прикордонні сторожові кораблі проєкту 205П "Тарантул" – це радянські патрульні катери. Проєкт розроблений ЦКБ «Алмаз» в середині 1960-х років.

Тим часом РФ перекинула в окупований Севастополь найновіший десантний корабель "Петр Моргунов". Цей корабель є найновішим російським десантним кораблем. Він був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року.