Єменські хусити вдарили протикорабельною ракетою по американському балкеру Gibraltar Eagle

Американське Центральне командування у мережі Х повідомило, що в нього поцілила протикорабельна ракета, запущена з Ємену.
Контейнеровоз не повідомляв про значні пошкодження або поранених. Раніше Збройні сили США виявили протикорабельну балістичну ракету, випущену в бік торговельних судноплавних шляхів на півдні Червоного моря.
Ракета виявилася несправною та впала на території Ємену. Постраждалих немає.
On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024
- 15 січня стало відомо, що недалеко від порту Аден у контейнеровоз, який пропливав через води Ємену, влучила ракета.
- США заявили, що вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі.
- Після цього президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.
- У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
- ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.