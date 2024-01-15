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Єменські хусити вдарили протикорабельною ракетою по американському балкеру Gibraltar Eagle

Внаслідок удару ніхто на постраждав.

Єменські хусити вдарили протикорабельною ракетою по американському балкеру Gibraltar Eagle
Балкер Genco Raptor
Фото: ShipSpotting.com

Американське Центральне командування  у мережі Х повідомило, що в нього поцілила протикорабельна ракета, запущена з Ємену. 

Контейнеровоз не повідомляв про значні пошкодження або поранених. Раніше Збройні сили США виявили протикорабельну балістичну ракету, випущену в бік торговельних судноплавних шляхів на півдні Червоного моря. 

Ракета виявилася несправною та впала на території Ємену. Постраждалих немає.

  • 15 січня стало відомо, що недалеко від порту Аден у контейнеровоз, який пропливав через води Ємену, влучила ракета.
  • США заявили, що вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі.
  • Після цього президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.
  • У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
  • Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
  • ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
  • У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
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