Швейцарія анонсувала виділення 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки.
Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.
За словами Амгерд, Швейцарія приділяє велику увагу питанню розмінування нашої держави.
Наприклад, торік у вересні Федеральна рада затвердила пакет допомоги у розмірі 100 млн франків, розрахований на чотири роки.
У жовтні цього року відбудеться конференція в Женеві, де теж розглядатимуть питання розмінування України.
- Президент України Володимир Зеленський перебуває у Швейцарії з робочим візитом.
- У Давосі під час четвертої зустрічі співголови радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики погодили спільне прескомюніке.