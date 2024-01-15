Результати зустрічі в Давосі: Україна та Швейцарія погодили спільне прескомюніке

У Давосі під час четвертої зустрічі Швейцарія та Україна, співголови радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики погодили спільне прескомюніке.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна, співголови четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, погодили спільне прескомюніке.

У ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави – це один із основних дестабілізаційних чинників у світі.

"Через це мирні зусилля необхідно значно наростити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків усіх тих криз, які були нею породжені по всьому світу", – йдеться в комюніке.

Також зазначається, що всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України та всього світу має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.