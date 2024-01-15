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Результати зустрічі в Давосі: Україна та Швейцарія погодили спільне прескомюніке

Безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки.

Результати зустрічі в Давосі: Україна та Швейцарія погодили спільне прескомюніке
Фото: Сайт президента

У Давосі під час четвертої зустрічі Швейцарія та Україна, співголови радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики погодили спільне прескомюніке. 

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна, співголови четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, погодили спільне прескомюніке.

У ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави – це один із основних дестабілізаційних чинників у світі.

"Через це мирні зусилля необхідно значно наростити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків усіх тих криз, які були нею породжені по всьому світу", – йдеться в комюніке.

Також зазначається, що всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України та всього світу має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.

  • У Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів Української "формули миру" та напрацювання з їх реалізації.
  • Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 14 січня з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація. Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
  • Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський виступить на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 жовтня. Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
  • У Форумі візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.
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