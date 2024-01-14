Президент України Володимир Зеленський завтра розпочне робочий візит до Швейцарії.
Про це повідомили в Офісі президента.
Президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.
Він також візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- Всесвітній економічний форум у Давосі стартував сьогодні з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація.
- Учасники зустрічі розглянули п'ять пунктів української Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни.
- Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
- Раніше стало відомо, що Зеленський виступить на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 жовтня. Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
- У Форумі візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.