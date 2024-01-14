Президент України візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Президент України Володимир Зеленський завтра розпочне робочий візит до Швейцарії.

Про це повідомили в Офісі президента.

Президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Він також візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.