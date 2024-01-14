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Зеленський завтра розпочне робочий візит до Швейцарії

Президент України візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський завтра розпочне робочий візит до Швейцарії
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський завтра розпочне робочий візит до Швейцарії.

Про це повідомили в Офісі президента.

Президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Він також візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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  • Всесвітній економічний форум у Давосі стартував сьогодні з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація. 
  • Учасники зустрічі розглянули п'ять пунктів української Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни.
  • Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
  • Раніше стало відомо, що Зеленський виступить на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 жовтня. Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
  • У Форумі візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.
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