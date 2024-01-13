Армія Британії не воюватиме за Україну після підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки, — Жовква

Після підписання безпекової угоди з Великою Британією війська Королівства не будуть воювати разом з Україною. Однак у рамках угоди Україні надаватимуть військову техніку.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови ОП Ігор Жовква, пише "Дзеркало тижня".

За словами Ігоря Жовкви, договір між Британією та Україною уклали на десятиліття. Ним передбачено, що протягом цього періоду наша держава буде отримувати військову допомогу від Британії.

"Про солдатів не йдеться, але ми не просто можемо запросити кількість техніки, а ми впевнені, що ми її отримаємо", – сказав він.

Даний договір діятиме щонайменше 10 років. У разі, якщо Україна вступить в НАТО раніше, то безпекові механізми, закладені угодою з Лондоном, будуть вмонтовані у безпековий механізм, який існує в Альянсі для країн-членів.