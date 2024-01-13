Армія Британії не воюватиме за Україну після підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки, — Жовква

Після підписання безпекової угоди з Великою Британією війська Королівства не будуть воювати разом з Україною. Однак у рамках угоди Україні надаватимуть військову техніку.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови ОП Ігор Жовква, пише "Дзеркало тижня".
За словами Ігоря Жовкви, договір між Британією та Україною уклали на десятиліття. Ним передбачено, що протягом цього періоду наша держава буде отримувати військову допомогу від Британії.
"Про солдатів не йдеться, але ми не просто можемо запросити кількість техніки, а ми впевнені, що ми її отримаємо", – сказав він.
Даний договір діятиме щонайменше 10 років. У разі, якщо Україна вступить в НАТО раніше, то безпекові механізми, закладені угодою з Лондоном, будуть вмонтовані у безпековий механізм, який існує в Альянсі для країн-членів.
- Україна і Великобританія розпочали консультації щодо угоди про гарантії безпеки торік у серпні.
- У грудні представники та Великої Британії провели другий раунд консультацій щодо двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій, які передбачені Спільною декларацією про підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали 12 січня безпековий договір на десять років із можливістю продовження.
- Текст угоди оприлюднили на сайті глави держави.