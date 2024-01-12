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Сунак виступив із заявою у Верховній Раді: Ми нікуди не відвертаємося, а Путін ніколи нас не перечекає

"Ми допоможемо вам перемогти у війні", - пообіцяв британським прем'єр.

Сунак виступив із заявою у Верховній Раді: Ми нікуди не відвертаємося, а Путін ніколи нас не перечекає
Ріші Сунак
Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва виступив перед депутатами Верховної Ради і запевнив у продовженні підтримки України.

Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Як процитував Сунака спікер парламенту Руслан Стефанчук, "Україна не здасться й Сполучене Королівство ніколи не відступить".

"Ми допоможемо вам перемогти у війні. Росія думає, що вони нас перечекають, що наша рішучість похитнулася. Це не так. За останні два роки ми відправили вам 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги. Цього року ми збираємося збільшити цей показник із найбільшим оборонним пакетом, на сьогодні, вартістю 2,5 мільярда фунтів стерлінгів... Отже, не сумнівайтеся, ми нікуди не відвертаємося, а Путін ніколи нас не перечекає. Ми тут заради України стільки, скільки буде потрібно", - сказав британський прем'єр.

Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

  • Ріші Сунак прибув 12 січня з візитом до України. Із Володимиром Зеленським він підписав безпековий договір.
  • Також Сунак проінформував про перелік нової допомоги для боротьби з російською агресією, а ще - співпрацю між обома державами у сфері оборони. Зокрема, анонсував виділення 200 млн фунтів на виробництво дронів
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