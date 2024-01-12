Зеленський заявив, що розглядають "обережно кілька кандидатур" на посла України в Британії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розглядають декілька кандидатур на пост посла України у Великобританії.
Про це він сказав на спільній пресконференції з британським прем'єром Ріші Сунаком у Києві 12 січня.
"Що стосується наших відносин з Британією, вони дуже потужні, і для мене дуже важливо, щоби кожен з посадовців, дипломатів, які займаються нашими відносинами з Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що "щось ти будуєш дуже-дуже довго, і важливо потім все це не втратити".
- Попереднього посла - Вадима Пристайка - Зеленський звільнив ще в липні 2023 року. Тоді ж Пристайка позбавили посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO).
- Перед цим експосол розкритикував Зеленського за його зауваження про подяку тодішньому міністру оборони Британії Бену Воллесу. Пристайко сказав, що слова президента про те, що він щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу були "нездоровим сарказмом".