​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Шмигаля можуть внести до реєстру корупціонерів, – НАЗК (доповнено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаПолітика

Зеленський заявив, що розглядають "обережно кілька кандидатур" на посла України в Британії

"Важливо, щоби кожен з посадовців, дипломатів, які займаються нашими відносинами з Британією, був на найвищому рівні", - додав Президент.

Зеленський заявив, що розглядають "обережно кілька кандидатур" на посла України в Британії
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розглядають декілька кандидатур на пост посла України у Великобританії.

Про це він сказав на спільній пресконференції з британським прем'єром Ріші Сунаком у Києві 12 січня.

"Що стосується наших відносин з Британією, вони дуже потужні, і для мене дуже важливо, щоби кожен з посадовців, дипломатів, які займаються нашими відносинами з Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що "щось ти будуєш дуже-дуже довго, і важливо потім все це не втратити".

  • Попереднього посла - Вадима Пристайка - Зеленський звільнив ще в липні 2023 року. Тоді ж Пристайка позбавили посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO).
  • Перед цим експосол розкритикував Зеленського за його зауваження про подяку тодішньому міністру оборони Британії Бену Воллесу. Пристайко сказав, що слова президента про те, що він щоранку дзвонитиме Воллесу з подякою за допомогу були "нездоровим сарказмом".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies