Зеленський заявив, що розглядають "обережно кілька кандидатур" на посла України в Британії

"Важливо, щоби кожен з посадовців, дипломатів, які займаються нашими відносинами з Британією, був на найвищому рівні", - додав Президент.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розглядають декілька кандидатур на пост посла України у Великобританії.

Про це він сказав на спільній пресконференції з британським прем'єром Ріші Сунаком у Києві 12 січня.

"Що стосується наших відносин з Британією, вони дуже потужні, і для мене дуже важливо, щоби кожен з посадовців, дипломатів, які займаються нашими відносинами з Британією, був на найвищому рівні. Тому ми розглядаємо обережно кілька кандидатур", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що "щось ти будуєш дуже-дуже довго, і важливо потім все це не втратити".