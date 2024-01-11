Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.

Про це на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Прийшов час змінити наголоси. Ми дуже довго говорили, що підтримуємо Україну, і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно. Але головною ціллю і головним політичним сигналом має бути те, що ми підтримуємо і будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом", - сказав Рінкевичс.

Новий пакет допомоги включає гаубиці, боєприпаси, протитанкові ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої звязку, генератори, екіпірування.

"Латвія взяла на себе вести коаліцію дронів у рамках Рамштайну. І для мене велика радість, що нині прем'єр-міністр у присутності президента підпишуть документи. Це меморандум про співпрацю у військовій сфері. Фактично, у нас є можливість виготовляти дешевші дрони, які дуже ефективні", - зазначив латвійський президент.

Рінкевичс додав, що допомога Україні вже становить понад 1% ВВП Латвії.

Буде також міжурядова угода щодо допомоги нашій державі.

Рінкевичс сказав, що Сейм проголосував за виділення 500 млн євро на програму відновлення протягом трьох років. Ця програма буде спрямована на Чернігівську область.