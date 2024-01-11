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Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак проведуть зустріч із главою МЗС Угорщини Сіярто в Ужгороді 29 січня, – речник МЗС України

Серед ключових тем – організація зустрічі Зеленського та Орбана.

Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак проведуть зустріч із главою МЗС Угорщини Сіярто в Ужгороді 29 січня, – речник МЗС України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офіс президента України Андрій Єрмак проведуть зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто в Ужгороді 29 січня.

Про це LB.ua повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко. 

Переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн. 

Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин.

Тим часом у Європарламенті почався збір підписів, щоб позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС. Збір підписів триматиме до п’ятниці, після чого лист надішлють президентці Роберті Мецолі.

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