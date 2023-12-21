Орбан погодився зустрітися із Зеленським

Однак прем'єр Угорщини не бачить тем для переговорів між ним та президентом України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі, — пише Sky News.

Під час виступу на міжнародній пресконференції прем'єр-міністр Угорщини заявив, що прийняв запрошення Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч у майбутньому.

Це стане першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

"Пан Зеленський запропонував зустріч на початку цього місяця та провести переговори. Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?", — зазначив Орбан.

Політичні стосунки між Орбаном та Зеленським: