Орбан погодився зустрітися із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі, — пише Sky News.
Під час виступу на міжнародній пресконференції прем'єр-міністр Угорщини заявив, що прийняв запрошення Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч у майбутньому.
Це стане першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.
"Пан Зеленський запропонував зустріч на початку цього місяця та провести переговори. Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?", — зазначив Орбан.
Політичні стосунки між Орбаном та Зеленським:
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто днями заявив, що керівництво країни не проти зустрічі голови уряду Віктора Орбана з Володимиром Зеленським, але їй має передувати "належна підготовка".
- Перед цією заявою відбулася телефонна розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі Сіярто. Крім того, як повідомляла СБУ, планував зустріч з Орбаном нардеп, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, але йому не дали покинути територію України. Інформацію про заплановану зустріч згодом підтвердив глава угорського МЗС.
- Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини зустрітися з ним у Парижі, щоб знайти компроміс у питанні початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
- Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Аргентині, поспілкувався з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
- Минулого тижня Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.