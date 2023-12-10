Кадри їхньої розмови потрапили в сюжет на YouTube каналі сенату Аргентини.

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Аргентині, поспілкувався з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Кадри їхньої розмови потрапили в сюжет на YouTube каналі сенату Аргентини.

Зеленський і Орбан перебували в залі аргентинського парламенту.

Наразі Офіс Президента України не оприлюднив подробиць розмови. Натомість глава ОПУ Андрій Єрмак у своєму телеграмі опублікував зустріч Зеленського і новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Що відомо про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана