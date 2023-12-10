Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Аргентині, поспілкувався з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
Кадри їхньої розмови потрапили в сюжет на YouTube каналі сенату Аргентини.
Зеленський і Орбан перебували в залі аргентинського парламенту.
Наразі Офіс Президента України не оприлюднив подробиць розмови. Натомість глава ОПУ Андрій Єрмак у своєму телеграмі опублікував зустріч Зеленського і новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.
Що відомо про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто днями заявив, що керівництво країни не проти зустрічі голови уряду Віктора Орбана з Володимиром Зеленським, але їй має передувати "належна підготовка".
- Перед цією заявою відбулася телефонна розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі Сіярто. Крім того, як повідомляла СБУ, планував зустріч з Орбаном нардеп, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, але йому не дали покинути територію України. Інформацію про заплановану зустріч згодом підтвердив глава угорського МЗС.
- Тим часом президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини зустрітися з ним у Парижі, щоб знайти компроміс у питанні початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
- Відомо, що Орбан виступає проти вступу України в ЄС і продовження підтримки нашої держави. Він посилив свою погрозу зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня, знову написавши лист до президента Європейської ради Шарля Мішеля.