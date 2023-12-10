Президент запросив країни долучитися до реалізації української формули миру.

Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Аргентині, зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Про це йдеться на сайті глави держави.

З очільником Парагваю Сантьяго Пеньєю обговорили шляхи розвитку торгівлі між обома державами. Зеленський запросив Парагвай долучитися до імплементації української формули миру, а Пенью - відвідати Україну.

Фото: ОПУ

На зустрічі з главою Уругваою Луїсом Лакальє Поу Зеленський подякував за підтримку резолюції Міжнародної морської організації щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство.

Фото: ОПУ

Також Президент України оцінив участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації формули миру. Глава держави висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року. Також президенти обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Зеленський запросив Поу відвідати Україну з візитом.

На зустрічі з президентом Еквадору Даніелем Нобоа йшлося можливості розвитку двосторонньої співпраці обох держав у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Візит Зеленського до Аргентини