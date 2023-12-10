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"Ворог зблизька"

“Ворог зблизька” Ч.5 “Сюди не ходіть, це не наша земля. Тут вірна смерть”

Свідчення російського військовополоненого.

Російський військовослужбовець Суріков Михайло Володимирович у проєкті “Ворог зблизька”, де ми публікуємо фрагменти свідчень російських військовополонених, розповідає, як потрапив у полон на другий день після перекидання в Україну.

Контакт з Міноборони РФ Суріков підписав у жовтні 2023 року. 35 днів проходив навчання на полігоні у Волгоградській області, навчався стрільби, “медичної та інженерної справи”.

15 листопада його відправили в Авдіївку, в район коксохімічного заводу. 16 листопада група Сурікова мала зайняти оборону біля забору заводу, але через обстріли відійшла. Наступного дня їх кинули на ті самі позиції, під обстрілами вони знову відходили, тоді російський військовий потрапив у полон. 

Він закликає росіян сидіти вдома і не брати участь у війні проти України, оскільки на них чекає вірна смерть, це підтверджує “величезна кількість трупів”, які він бачив на власні очі. 

“Друзі-брати, сюди не ходіть, тут немає що шукати, це не наша земля. Я на своїй шкурі побачив, спробував, сюди не ходіть. Нікому не вірте. Тут вірна загибель. Трупів дуже багато. Дома сидіть. Хай буде менше грошей, але дома сидіть. Дома краще, дома своя земля”, - каже військовий РФ.

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