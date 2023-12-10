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У Воронежі знешкодили російського пілота з позивним "Бес", — Андрющенко

Віе викладав у місцевій військовій академії.

У Воронежі знешкодили російського пілота з позивним "Бес", — Андрющенко
Фото: “Енергоатом”

У російському місті Вороніж невідомі вбили пілота з позивним "Бес", який викладав у місцевій військовій академії. Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Наші кореспонденти повідомляють, що у Воронежі льотчик "Бес" зайняв своє місце відповідно позивному. Здоров'я загиблим. Наші спец служби найкращі", — написав Петро Андрющенко. 

Петро Андрющенко також додав скрін з повідомлення одного з російських ТГ-каналів, які вказують, що причини вбивства льотчика наразі невідомі.

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