Російська армія продовжує репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Російська армія продовжує репресовувати українців на окупованих територіях Херсонщини. Окупанти провели рейд у пошуках підпілля в Генічеському районі, інформує Центр національного спротиву.

"Відряджені поліцаї зі слідчого комітету рф провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил Оборони України", — пишуть в ЦНС.

Попри так звані "рейди", окупанти займалися мародерством, репресіями та залякуванням цивільного населення. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто не відмовився отримувати паспорт рф.

Репресії росіян на окупованих територіях: