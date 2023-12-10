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Російська армія продовжує репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Окупанти провели рейди у пошуках українського підпілля.

Російська армія продовжує репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
Фото: змі окупантів

Російська армія продовжує репресовувати українців на окупованих територіях Херсонщини. Окупанти провели рейд у пошуках підпілля в Генічеському районі, інформує Центр національного спротиву.

"Відряджені поліцаї зі слідчого комітету рф провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил Оборони України", — пишуть в ЦНС.

Попри так звані "рейди", окупанти займалися мародерством, репресіями та залякуванням цивільного населення. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто не відмовився отримувати паспорт рф.

Репресії росіян на окупованих територіях:

  • Окупанти продовжують шукати членів українського підпілля за допомогою моніторингу вподобань мешканців ТОТ у соцмережах. Таким чином російські загарбники намагаються взяти під контроль тимчасово захоплені землі. 
  • На тимчасово окупованих територіях росіяни активно шукають місцевих вчителів, які продовжують дистанційно викладати в українських школах. 
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