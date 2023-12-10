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Близько 3,5 тисячі вантажівок досі залишаються у черзі на українсько-польському кордоні, — ДПСУ

Польські страйкарі продовжують блокувати чотири пункти пропуску.

Близько 3,5 тисячі вантажівок досі залишаються у черзі на українсько-польському кордоні, — ДПСУ
Фото: EPA/UPG

Через блокування українсько-польського кордону у черзі застрягли майже 3,5 тисячі вантажівок. Польські перевізники продовжують блокувати рух на чотирьох пунктах пропуску. 

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, найбільша черга навпроти ПП "Шегині" — 1200 одиниць і ПП "Ягодин" — 900 одиниць.

Впродовж доби певне просування спостерігається, однак не таке значне, як було 6 листопада. 

"Ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску "Угринів", де порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України, поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів", — додав Демченко.

Блокування кордону польськими перевізниками:

  • 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску із Україною. Через це ускладнено рух для вантажівок. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску.
  • Українська сторона спробувала переконати польських перевізників відновити рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Однак, представники польських автоперевізниківзаявили, що переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.
  • Польські фермери приєдналися до страйку перевізників і вийшли на протест до українсько-польсокого кордону. Зокрема, протест відбувається на пункті пропуску "Шегині"-"Медика". 
  • Попри звинувачення у блокування польськими перевізниками військової допомоги на кордоні, уряд Польщі заперечив це.
  • Крім того, угорські перевізники мають намір провести демонстрацію на пункті пропуску “Захонь - Чоп” на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати преференції для України у сфері вантажних перевезень. 
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