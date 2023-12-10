Близько 3,5 тисячі вантажівок досі залишаються у черзі на українсько-польському кордоні, — ДПСУ

Через блокування українсько-польського кордону у черзі застрягли майже 3,5 тисячі вантажівок. Польські перевізники продовжують блокувати рух на чотирьох пунктах пропуску.

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, найбільша черга навпроти ПП "Шегині" — 1200 одиниць і ПП "Ягодин" — 900 одиниць.

Впродовж доби певне просування спостерігається, однак не таке значне, як було 6 листопада.

"Ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску "Угринів", де порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України, поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів", — додав Демченко.

Блокування кордону польськими перевізниками: