Угорські перевізники наступного тижня планують провести демонстрацію на пункті пропуску “Захонь - Чоп”

Угорські перевізники мають намір провести демонстрацію на пункті пропуску “Захонь - Чоп” на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати преференції для України у сфері вантажних перевезень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Угорської спілки перевізників.

"Поліція регіону Саболч-Сатмар-Береґ дозволила провести демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками, метою якої є привернення уваги Єврокомісії та уряду до вагомих викривлень ринку, спричинених угодою між ЄС, Україною та Молдовою стосовно часткової лібералізації автомобільних вантажних перевезень. Ця угода поставила багато угорських підприємців у скрутний стан”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акція почнеться 11 грудня на перехресті у селі Дьорьочке “таким само чином, як протягом останніх тижнів робили польські та словацькі водії вантажівок”.

“Перевізники вимагають негайного перегляду угоди й відновлення ліцензійних квот, а також ефективного й інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками”, - наголошується у заяві.

При цьому віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в ефірі телемарафону зауважив, що угорські перевізники не блокуватимуть кордон, а лише страйкуватимуть.

Тим часом євродепутати звернулися до Анджея Дуди зупинити блокування українських вантажівок на кордоні з Польщею. Президента Польщі закликали вжити кроків з метою зупинити блокаду кордону з Україною. А кандидат на посаду прем’єра Польщі пообіцяв розблокувати кордон з Україною. Дональд Туск заявив, що, у разі його обрання, майбутній уряд Польщі зніматиме тертя у відносинах з Україною.

Зі свого боку, Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) залишається в стані страйкової готовності. У разі відсутності іншого варіанта вирішення ситуації UNAS готова повністю заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке” в обох напрямках.