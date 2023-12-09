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Підтоплення тунелів метро: між станціями "Деміївська" і "Теремки" можуть запустити човниковий рух

При цьому інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.

Підтоплення тунелів метро: між станціями "Деміївська" і "Теремки" можуть запустити човниковий рух
Мер столиці оглядає пошкодження тунелю
Фото: скришот відео

Сьогодні, 9 грудня, директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кадибор заявив, що у Києві розглядають можливість запуску човникового руху непошкодженим тунелем між станціями метро "Деміївська" і "Теремки", повідомляє “Суспільне”. 

За його словами, інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.

Кандибор зазначив, що епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже від кінця листопада тут фахівці зафіксували появу тріщин та просіданням ґрунту. Протягом останніх днів ситуація погіршилася, тріщини розширилися, а через них почала просочуватися вода. У будь-який момент міг статися обвал. Тому і вирішили закрити кілька станцій синьої гілки метро.

Чиновник тако повідомив, що наразі вже почали укріплювати тунель зсередини, встановили маяки, щоб не було збільшення тріщин. Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води, підтоплень немає, всі шість станцій сухі, повідомив очільник департаменту КМДА.

8 грудня столична влада заявила, що рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”. При цьому станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

Правоохоронці почали розслідувати підтоплення тунелів Київського метрополітену. Досудове розслідування ведеться за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чекає на доповідь Кличка з приводу підтоплення Київського метрополітену. Прем'єр вважає, що до підтоплення призвели дії чи бездіяльність київської влади.

Після підтоплення станцій метро в організацію руху на дорогах Києва внесли зміни. Комісія ТЕБ та НС вирішила впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

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