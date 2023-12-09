Біля Кривого Рогу збили російську ракету, – Лисак

Загиблих та постраждалих немає.

Сьогодні ввечері біля Кривого Рогу збили російську ракету.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету”, – написав Лисак

Він також повідомив, що вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе.

Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка.

Загиблих та постраждалих немає.

Зазначимо, що сьогодні о 17:50 Повітряні сили оголосили тривогу для Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей через активністій тактичної авіації в акваторії Азовського моря.