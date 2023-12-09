В Україні третій день поспіль фіксують дефіцит в енергосистемі

В Україні вже третій день фіксують дефіцит електроенергії. Наразі графіки відключень не застосовуються, однак споживачів просять вимкнути зайві електроприлади.

Про це повідомили в Міненерго.

"Через пошкодження генеруючого обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання в енергосистемі фіксується незначний дефіцит електроенергії (до 1,4% від добового обсягу споживання)", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що також в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС — планується повернення в роботу протягом доби.

Для покриття дефіциту будуть використані додаткові інструменти — резерви гідрогенерації та екстрена імпортна електроенергія від держав-сусідів.

Впродовж суботи, 9 грудня, планується імпорт електроенергії обсягом до 5 193 МВт-год. Експорту не передбачається.

"Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування у жодній з областей. Однак є важливим зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (особливо у вечірні з 16:00 до 18:00)", — підкреслили у Міненерго.