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В Україні третій день поспіль фіксують дефіцит в енергосистемі

Графіки відключень не застосовуються.

В Україні третій день поспіль фіксують дефіцит в енергосистемі
Фото: EPA/UPG

В Україні вже третій день фіксують дефіцит електроенергії. Наразі графіки відключень не застосовуються, однак споживачів просять вимкнути зайві електроприлади. 

Про це повідомили в Міненерго.

"Через пошкодження генеруючого обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання в енергосистемі фіксується незначний дефіцит електроенергії (до 1,4% від добового обсягу споживання)", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що також в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС — планується повернення в роботу протягом доби.

Для покриття дефіциту будуть використані додаткові інструменти — резерви гідрогенерації та екстрена імпортна електроенергія від держав-сусідів.

Впродовж суботи, 9 грудня, планується імпорт електроенергії обсягом до 5 193 МВт-год. Експорту не передбачається.

"Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування у жодній з областей. Однак є важливим зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (особливо у вечірні з 16:00 до 18:00)", — підкреслили у Міненерго.

  • На початку листопада президент України ввів у дію рішення РНБО про посилення стійкості енергосистеми і підготовки економіки до зими.
  • У жовтні голова "Укренерго" повідомив, що енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту від російських атак. Очільник компанії прогнозує завершення підготовки всіх рівнів захисту в листопаді: “до холодів повинні встигнути”.
  • Через дефіцит потужностей в енергосистемі України 7 грудня, Диспетчерський центр "Укренерго" застосував аварійну допомогу з трьох країн. В "Укренерго" просять споживачів вимкнути зайві електроприлади. 
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