Попри активні бойові дії в Авдіївці досі залишаються 1200 цивільних

У Авдіївці, попри щоденні обстріли та активні бойові дії, досі залишаються близько 1200 цивільних мешканців. Наразі для міста важливим є логістичне сполучення, адже люди отримують продукти харчування та воду лише за допомогою сполучення однієб трасою, яка залишається небезпечною.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник МВА Віталій Барабаш.

За словами Барабаша, наразі у людей є проблема з постачанням їжі та води. Адже для забезпечення продовольством жителів Авдіївки існує лише одна траса і вона небезпечна. Він додає, що у місті досі залишаються і ті, хто чекає прихід окупаційних військ, але їх не багато.

"Багато відповідей люди говорять, коли відмовляються їхати. Одна з таких причин — безпека по дорозі. Люди все бачать і чують. Є такі, які відверто не хочуть виїжджати, є і "ждуни", але їх небагато", — сказав Барабаш.

Бої за Авдіївку:

На початку жовтня російські війська почали активно обстрілювати Авдіївку Донецької області. Противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського. Збройні сили відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.За інформацією The Guardian, у найтяжчих боях Росія втрачає під Авдіївкою 500-1000 осіб на день.Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський показав фото зруйнованої після численних обстрілів Авдіївки.Сили оборони продовжують утримувати свої позиції на Авдіївському напрямку та знищувати ворога. За добу українські військові відбили 35 ворожих атак.