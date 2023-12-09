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Росіяни масово розширюють оборонні споруди на в’їзді у Маріуполь, – Андрющенко

Окупанти готуються до оборони.

Росіяни масово розширюють оборонні споруди на в’їзді у Маріуполь, – Андрющенко
Фото: EPA/UPG

На в’їзді до окупованого Маріуполя війська РФ масово розширяють свої оборонні споруди.Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Заступник мера Маріуполя оприлюднив відео, на якому видно оборонні споруди біля в'їзду в місто з Донецького напряму. 

"Так виглядують оборонні споруди прямо біля в'їзду в місто з Донецького напряму. Частково збереглися від наших Оборонців. Але зараз поновлено і в боєздатному стані. Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід). Не просто розширяються – тут системно проводять тренування окупаціний гарнізон....", – пише Петро Андрющенко.

Детальніше про окупаційні укріплення в т.о. Маріуполі:

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