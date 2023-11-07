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Окупанти переміщують військову техніку з Маріуполя у напрямку Токмака

Понад 20 вантажівок з боєкомплектами рухаються з Маріуполя до Приазовського і далі у бік лінії фронту.

Окупанти переміщують військову техніку з Маріуполя у напрямку Токмака

Росіяни активізували рух техніки з тимчасово окупованого Маріуполя у напрямку Токмака. Переміщення відбувається через Бердянськ та Приморське Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Колони техніки, гвинтокрили в районі Бердянська, десятки вантажівок з БК через Маріуполь. Наші люди проїхали з інспекцією в обидва боки. Встановлено понад 20 вантажівок з БК, що рухаються з Маріуполя до Приазовського (Запорізька область) трасою, далі «зникають» в бік лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

В Приазовському зафіксовано рух тягачів (тралів) для важкої техніки, що рухаються в бік Маріуполя.

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"Скоріш це ті, про які повідомляли минулого тижня. Тобто маємо підтвердження гіпотези підкріплення в напрям Токмака, але через Бердянський район та Приморське. Загалом можете самі зробити висновок. Комплексний проїзд одного дня", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують облаштовувати оборонні рубежі в захопленому Маріупольському районі Донецької області. Будівництво укріплень здійснюється по трикутнику: село Нікольське – село Стародубівка – селище Розівка.

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