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Росіяни 84 рази за добу обстріляли Херсонщину, є влучання у медичний заклад, шестеро поранених

По Херсону ворог випустив 27 снарядів.

Росіяни 84 рази за добу обстріляли Херсонщину, є влучання у медичний заклад, шестеро поранених
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Упродовж минулої доби, 6 листопада, російська армія здійснила 84 обстріли по території Херсонської області. Ворог випустив 558 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, ЗУ- 23-2 та авіації.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад у Херсоні та підприємство харчової промисловості у Херсонському районі.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

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Нагадаємо, триває евакуація родин з дітьми з громад Херсонської області, які потерпають від російських обстрілів. З 24 жовтня вдалося вивезти до більш безпечних місць 353 неповнолітніх з їхніми сімʼями. Нині у громадах залишаються 432 дитини різного віку.

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