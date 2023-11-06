З найбільш небезпечних громад Херсонщини досі не евакуювали більше 400 дітей

З 24 жовтня вдалося вивезти до більш безпечних місць 353 неповнолітніх з їхніми сімʼями.

Триває евакуація родин з дітьми з громад Херсонської області, які потерпають від російських обстрілів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Нині у громадах ще залишаються 432 дитини різного віку. І ми продовжуємо роботу, щоб вивезти всіх”, - повідомив Прокудін.

Він зазначив, що з 24 жовтня вдалося вивезти до більш безпечних місць 353 неповнолітніх з їхніми сімʼями.

Голова ОВА наголосив, що статистика останніх російських обстрілів жахає, тому потрібно евакуюватися.

Нагадаємо, 23 жовтня влада Херсонщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з 23 населених пунктів. У цих населених пунктах найбільш непроста безпекова ситуація.