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З найбільш небезпечних громад Херсонщини досі не евакуювали більше 400 дітей

З 24 жовтня вдалося вивезти до більш безпечних місць 353 неповнолітніх з їхніми сімʼями. 

З найбільш небезпечних громад Херсонщини досі не евакуювали більше 400 дітей
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Триває евакуація родин з дітьми з громад Херсонської області, які потерпають від російських обстрілів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Нині у громадах ще залишаються 432 дитини різного віку. І ми продовжуємо роботу, щоб вивезти всіх”, - повідомив Прокудін.

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Він зазначив, що з 24 жовтня вдалося вивезти до більш безпечних місць 353 неповнолітніх з їхніми сімʼями. 

Голова ОВА наголосив, що статистика останніх російських обстрілів жахає, тому потрібно евакуюватися.

Нагадаємо, 23 жовтня влада Херсонщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з 23 населених пунктів. У цих населених пунктах найбільш непроста безпекова ситуація.

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