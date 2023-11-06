За день росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів загинула людина.

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Сьогодні, 6 листопада, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 140 вибухів.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з АГС та мінометів, загинула цивільна особа.

По Краснопільській громаді було здійснено удар із застосуванням FVP-дрона, а Білопільську громаду обстріляли з СПГ.

Крім того, Есманську, Зноб-Новгородську, Путивльську та Великописарівську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 6 листопада, російські військові обстріляли автомобільну дорогу біля Красногорівки у Донецькій області. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій.