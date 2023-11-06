Окупанти планують наступати на східному напрямку, – Сили оборони

На східному напрямку російські війська активно готуються до наступу, там спостерігаються постійні штурмові дії та обстріли. Таким чином окупанти намагаються зупинити просування українських військ.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Зараз ми спостерігаємо те, що ворог активно готується наступати. Якихось дій щодо стабілізації лінії з боку російських окупаційних військ ми не спостерігаємо. Навпаки, спостерігаємо, що відбуваються постійні штурмові дії, постійні обстріли", – сказав Фітьо.

Речник додає, що ворог знову намагається виконати наказ Кремля щодо виходу на межі Донецької та Луганської областей і хоча мінімально щось "взяти" напередодні виборів в РФ.

"Ми бачили, що з початку жовтня російські окупанти готувалися до наступу саме в нашій зоні відповідальності, ми бачили це, готувалися вони в районі трьох місяців, підтягували резерви. Відповідно, ми теж готувалися, укріплювалися, також підтягували резерви. І наразі основне завдання ворога - зупинити нас, не давати нам рухатися. Ми це розуміємо. І розуміємо, що навіть по 100, по 200 метрів, які ми звільняємо - це є рух", – наголосив військовий.

Водночас він зазначив, попри те, що ворог не встигає закріпитися, військові розуміють, що воюють з добре оснащеною армією з великою кількістю боєприпасів.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що керівинцтво РФ готове на великі втрати у війську заради малих та незначних територіальних вигод.