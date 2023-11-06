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Росіяни змушують українських дітей на окупованих територіях плести маскувальні сітки

Також дітей змішують виготовляти окопні свічки

Росіяни змушують українських дітей на окупованих територіях плести маскувальні сітки

Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією. Зокрема дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки, – повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав. 

"Зауважимо, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог", – підкреслили у спротиві.

Росіяни планують провести “міжнародний молодіжний форум”, в якому, за задумом, мають взяти участь “волонтери” з тимчасово окупованих територій. 

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