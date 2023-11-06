Росіяни змушують українських дітей на окупованих територіях плести маскувальні сітки

Росіяни залучають дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з ворожою армією. Зокрема дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки, – повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що за прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.

"Зауважимо, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог", – підкреслили у спротиві.

Росіяни планують провести “міжнародний молодіжний форум”, в якому, за задумом, мають взяти участь “волонтери” з тимчасово окупованих територій.