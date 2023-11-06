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​Хмельницький військкомат прокоментував інцидент зі своїми працівниками, які спробували забрати чоловіка з лікарні

У ТЦК заявили, що на відео видно тільки частину події.

​Хмельницький військкомат прокоментував інцидент зі своїми працівниками, які спробували забрати чоловіка з лікарні
Фото: Хмельницький обласний ТЦК та СП

Хмельницький військкомат прокоментував інцидент зі своїми працівниками, які спробували забрати військовозобов'язаного з Віньковецької лікарні.

Відповідну заяву оприлюднила на фейсбук-сторінці установи пресслужба Хмельницького ТКЦ та СП.

Напередодні, 5 листопада, у фейсбуці з'явилося відео від адвоката Віктора Бабчинського, на якому видно, як співробітники військкомату хотіли силоміць забрати з лікарні чоловіка. Той просив їх, аби вони дали йому пройти до кінця військово-лікарську комісію через скарги на здоров'я. 

У ТЦК заявили, що на відео видно тільки частину події.

"Тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців глядачам не зрозуміло. З боку військовослужбовців РТЦК та СП не було вчинено жодних протиправних дій щодо даної особи", - йдеться в заяві.

У військкоматі наголосили, що "ворог працює в інформаційному просторі і такого роду відео, вкиди інформаційного характеру дискредитують військовослужбовців ТЦК та СП". Оповіщення проводять військовослужбовці, які мають досвід бойових дій та переміщені у центр комплектації для проходження служби.

"Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео", - додали у військкоматі.

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Нагадаємо, минулого місяця за поданням ДБР суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні. Обох відсторонили від займаних посад. А у військкоматі Чернівців побили затриманого на очах у поліцейських. Відкрито кримінальне провадження, а керівництво центру комплектації проводить службове розслідування.

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