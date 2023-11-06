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В Одесі внаслідок атаки росіян пошкоджено 32 житлові будинки

У місті розгорнуто оперативний штаб, до якого люди подають заяви на відновлення житла.

В Одесі внаслідок атаки росіян пошкоджено 32 житлові будинки
Одеса. Наслідки обстрілів росіян
Фото: EPA/UPG

Через обстріл Росією середмістя Одеси ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки.

Про це повідомила Одеська міськрада.

"В Одесі в результаті російської атаки ввечері 5 листопада постраждало 32 житлових будинки: в Приморському районі міста – 10, в Хаджибейському – 22", - йдеться в повідомленні.

На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють міські оперативні штаби. Вони фіксують пошкодження та консультують мешканців з приводу документів для надання матеріальної допомоги для відновлення пошкодженого майна. 

У жителів пошкоджених будинків наразі немає водо- та газопостачання через влучання в комунікації. Також рятувальники демонтують аварійні елементи фасадів та дахів.

Пошкоджені будинки входять до охоронної зони ЮНЕСКО.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про 20 пошкоджених багатоквартирних будинків.

В результаті обстрілів постраждали восьмеро людей. П'ятеро з них доставлені до лікарні.

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