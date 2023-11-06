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МВА показала наслідки російських обстрілів Херсона

За минулу добу ворог випустив по населених пунктах області 87 авіабомб, це - найбільша кількість за весь час війни.

МВА показала наслідки російських обстрілів Херсона
Херсон. Наслідки обстрілів
Фото: Херсонська МВА

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко опублікував фото наслідків обстрілів міста росіянами.

На них видно, що окупанти поцілили в житлові будинки.

"З'явились фото наслідків недавніх обстрілів Херсона російськими окупаційними військами", - написав Мрочко у фейсбуці.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб, це - найбільша кількість за весь час війни.

Крім цього, внаслідок обстрілу Херсона в неділю ввечері пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. Близько 3 години ночі окупанти знову обстріляли місто, пошкоджено два приватні будинки. Також уночі ворог завдав 12 авіаударів по селищу Кринки та місту Берислав Херсонської області.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російська армія здійснила 132 обстріли Херсонської області, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, С-60-1 та авіації, завдала ракетного удару. Вісім цивільних були поранені.

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