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Ворог 132 рази за неділю обстрілював Херсонську область. Поранені вісім людей

Також росіяни вдарили ракетою по середмістю Херсона. 

Протягом минулої доби російська армія здійснила 132 обстріли Херсонської області, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, С-60-1 та авіації, завдала ракетного удару. Вісім цивільних були поранені.

По Херсону ворог випустив 58 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; магазин у Бериславі; приватні підприємства у Херсоні", – написав він.

Окрім того, вчора близько 20:30 російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Нагадаємо, що вчора ворог скинув із безпілотника вибухівку біля продуктового магазину в Бериславі, внаслідок чого двоє людей були поранені. По території школи вони випустили керовану авіабомбу. 

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