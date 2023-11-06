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​ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 305 970 військових.

​ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів
Фото: facebook/ Генеральний штаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 305 970 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 305970 (+880) осіб
  • танків - 5288 (+4)
  • бойових броньованих машин - 9958 (+5)
  • артилерійських систем - 7389 (+14)
  • РСЗВ - 867 (+0)
  • засоби ППО - 570 (+0)
  • літаків - 322 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)
  • крилаті ракети - 1556 (+2)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)
  • спеціальна техніка - 1047 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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