​ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 305 970 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 305 970 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 305970 (+880) осіб

танків - 5288 (+4)

бойових броньованих машин - 9958 (+5)

артилерійських систем - 7389 (+14)

РСЗВ - 867 (+0)

засоби ППО - 570 (+0)

літаків - 322 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)

крилаті ракети - 1556 (+2)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)

спеціальна техніка - 1047 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.