​ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 305 970 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 305970 (+880) осіб
- танків - 5288 (+4)
- бойових броньованих машин - 9958 (+5)
- артилерійських систем - 7389 (+14)
- РСЗВ - 867 (+0)
- засоби ППО - 570 (+0)
- літаків - 322 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)
- крилаті ракети - 1556 (+2)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)
- спеціальна техніка - 1047 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.