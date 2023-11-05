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Завтра у більшості областей України дощитиме

Вдень температура сягне 10-15°.

Завтра у більшості областей України дощитиме
Фото: З відкритих джерел

У понеділок, 6 листопада у більшості областей Україні падатимуть невеликі дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Удень у південній та східній частинах помірні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Нагадаємо, в останній день жовтня в Києві зареєстрований температурний рекорд, повітря прогрілося до 21,7°С. Попередній рекорд для цього дня був зареєстрований майже 100 років тому.

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