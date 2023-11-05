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На фронті загинув одесит Юрій Глодан. Він пішов на війну після того, як росіяни вбили його родину

Внаслідок ракетного удару загинула трьохмісячна дитина, дружина та теща Юрія.

На фронті загинув одесит Юрій Глодан. Він пішов на війну після того, як росіяни вбили його родину
Фото: Олег Кіпер

На війні з окупантами загинув одесит Юрій Глодан. Він пішов у військо після того, як росіяни вбили його сім'ю в квітні минулого року.

Про це повідомив у Telegram голова одеської ОВА Олег Кіпер.

"На Великдень 2022 російські терористи вбили його родину: трьохмісячну доньку, дружину та тещу. Після страшної втрати Юрій пішов до лав ЗСУ. Втративши найдорожче, він загинув, захищаючи нас із вами", – написав він.

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. У будинку загинули восьмеро людей, 18 отримали поранення. Померли тримісячна Кіра Глодан, її мама Валерія та бабуся Людмила. Юрій тоді вийшов у магазин перед Великоднем.

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