На фронті загинув одесит Юрій Глодан. Він пішов на війну після того, як росіяни вбили його родину

На війні з окупантами загинув одесит Юрій Глодан. Він пішов у військо після того, як росіяни вбили його сім'ю в квітні минулого року.

Про це повідомив у Telegram голова одеської ОВА Олег Кіпер.

"На Великдень 2022 російські терористи вбили його родину: трьохмісячну доньку, дружину та тещу. Після страшної втрати Юрій пішов до лав ЗСУ. Втративши найдорожче, він загинув, захищаючи нас із вами", – написав він.

Нагадаємо, 23 квітня 2022 року російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. У будинку загинули восьмеро людей, 18 отримали поранення. Померли тримісячна Кіра Глодан, її мама Валерія та бабуся Людмила. Юрій тоді вийшов у магазин перед Великоднем.