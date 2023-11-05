Сили оборони знищили за тиждень понад 6 000 окупантів

Було ліквідовано 109 танків та 2 літаки росіян.

За минулий тиждень Збройні сили знищили близько 6 010 російських військових та 916 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Telegram перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, за тиждень з 30 жовтня по 5 листопада Сили оборони ліквідували близько 6 010 осіб особового складу ворога. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. За тиждень було знищено:

109 танків;

195 бойових броньованих машин;

187 артилерійських систем;

33 РСЗВ;

12 установок ППО;

198 одиниць автотехніки;

35 одиниць спецтехніки;

2 літаки;

10 ракет;

135 БпЛА.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили близько 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні втрати ворога у війні проти України склали 305 090 осіб.