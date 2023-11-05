Сили оборони знищили за тиждень понад 6 000 окупантів

За минулий тиждень Збройні сили знищили близько 6 010 російських військових та 916 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Про це повідомляє у Telegram перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його словами, за тиждень з 30 жовтня по 5 листопада Сили оборони ліквідували близько 6 010 осіб особового складу ворога. Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. За тиждень було знищено:
- 109 танків;
- 195 бойових броньованих машин;
- 187 артилерійських систем;
- 33 РСЗВ;
- 12 установок ППО;
- 198 одиниць автотехніки;
- 35 одиниць спецтехніки;
- 2 літаки;
- 10 ракет;
- 135 БпЛА.
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили близько 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні втрати ворога у війні проти України склали 305 090 осіб.