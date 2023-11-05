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Низька мотивація й нестабільна логістична підтримка стає проблемою для російської армії, – розвідка

У ворога проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

Низька мотивація й нестабільна логістична підтримка стає проблемою для російської армії, – розвідка
Фото: змі окупантів

З наближенням зими, згідно розповідей дислокованих російських військових свідчать про те, що одвічна боротьба солдатів зі стихією залишається основною проблемою для російської армії. Про це пише Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки у мережі "Х".

Як повідомляє розвідка, 1 листопада російські солдати, що нещодавно повернулися, виступаючи на під час "Огаковських читань" у Москві, скаржилися, як весь час були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Він зазначив, що російські солдати живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що пронизує все навколо.

Зазначається, що підтримання гідного рівня комфорту й належного адміністрування на фронті є складним завданням для будь-якої армії. Водночас дані з відкритих джерел свідчать про те, що у терористів зазвичай дуже погано забезпечують дотриманням базових принципів польового адміністрування.

"Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – пише розвідка.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, попри невдалі спроби оточити Авдіївку, керівництво РФ продовжує демонструвати готовність зазнати значних втрат серед особового складу заради незначних територіальних вигод.

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